سعر MoonLana (MOLA)
سعر MoonLana (MOLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.00K. يتم تحديث سعر MOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonLana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.33
- تغيير سعر MoonLana خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.19B
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خلال اليوم، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-42.15%
|60 يوم
|$ 0
|+21.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonLana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.03%
-19.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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