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سعر MoonLana (MOLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.00K . يتم تحديث سعر MOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonLana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.33 - تغيير سعر MoonLana خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.19B

أداء سعر MoonLana (MOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonLana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 -42.15% 60 يوم $ 0 +21.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MoonLana (MOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonLana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00691504$ 0.00691504 $ 0.00691504 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -19.16%

معلومات سوق MoonLana (MOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: