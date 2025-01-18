سعر Moochii (MOOCHII)
سعر Moochii (MOOCHII) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOOCHII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moochii الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13
- تغيير سعر Moochii خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOOCHII مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOOCHII.
خلال اليوم، كان سعر Moochii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moochii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moochii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moochii مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.43%
|60 يوم
|$ 0
|+19.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moochii: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moochii is one of the fastest growing cryptocurrency communities, with over 1000+ initial investors within the first week. We are a community that believed in the premise of a coin that's not just another tokenomics fork. We all have a stake in making Moochii grow and prosper... Rain-forests and Wallets... Our goal is to not just see the development team, or the management team, or the marketing team on the moon; it's to have everyone there. What makes Moochii different is the amount of involvement that the community plays in our currency. All major choices are dictated by and for the community, not at the behest of the development team or senior members. Every holder, no matter how small, will get a voice in the community; in how it grows and in how we prosper.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOOCHII إلى AUD
A$--
|1 MOOCHII إلى GBP
￡--
|1 MOOCHII إلى EUR
€--
|1 MOOCHII إلى USD
$--
|1 MOOCHII إلى MYR
RM--
|1 MOOCHII إلى TRY
₺--
|1 MOOCHII إلى JPY
¥--
|1 MOOCHII إلى RUB
₽--
|1 MOOCHII إلى INR
₹--
|1 MOOCHII إلى IDR
Rp--
|1 MOOCHII إلى PHP
₱--
|1 MOOCHII إلى EGP
￡E.--
|1 MOOCHII إلى BRL
R$--
|1 MOOCHII إلى CAD
C$--
|1 MOOCHII إلى BDT
৳--
|1 MOOCHII إلى NGN
₦--
|1 MOOCHII إلى UAH
₴--
|1 MOOCHII إلى VES
Bs--
|1 MOOCHII إلى PKR
Rs--
|1 MOOCHII إلى KZT
₸--
|1 MOOCHII إلى THB
฿--
|1 MOOCHII إلى TWD
NT$--
|1 MOOCHII إلى CHF
Fr--
|1 MOOCHII إلى HKD
HK$--
|1 MOOCHII إلى MAD
.د.م--