سعر Moo Cow (MOOCOW)
سعر Moo Cow (MOOCOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.86K. يتم تحديث سعر MOOCOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moo Cow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Moo Cow خلال اليوم هو -10.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Moo Cow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moo Cow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moo Cow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moo Cow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.32%
|30 يوم
|$ 0
|-73.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moo Cow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.33%
-10.32%
-31.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow
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