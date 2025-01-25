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سعر Monsta Infinite (MONI) المباشر لليوم هو USD 0.003914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.30K . يتم تحديث سعر MONI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monsta Infinite الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.95K - تغيير سعر Monsta Infinite خلال اليوم هو -7.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.87M

أداء سعر Monsta Infinite (MONI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.000318541431288959 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0018169093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0015252513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0025607198866905095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000318541431288959 -7.52% 30 يوم $ -0.0018169093 -46.42% 60 يوم $ -0.0015252513 -38.96% 90 يوم $ -0.0025607198866905095 -39.54%

تحليل سعر Monsta Infinite (MONI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monsta Infinite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00388156$ 0.00388156 $ 0.00388156 24 ساعة مرتفع $ 0.00444533$ 0.00444533 $ 0.00444533 عالية طوال الوقت $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -7.52% تغير السعر (7 أيام) -38.11%

معلومات سوق Monsta Infinite (MONI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: