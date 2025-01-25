سعر Monsta Infinite (MONI)
سعر Monsta Infinite (MONI) المباشر لليوم هو USD 0.003914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.30K. يتم تحديث سعر MONI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monsta Infinite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.95K
- تغيير سعر Monsta Infinite خلال اليوم هو -7.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.87M
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خلال اليوم، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.000318541431288959 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0018169093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0015252513 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monsta Infinite مقابل USD هو $ -0.0025607198866905095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000318541431288959
|-7.52%
|30 يوم
|$ -0.0018169093
|-46.42%
|60 يوم
|$ -0.0015252513
|-38.96%
|90 يوم
|$ -0.0025607198866905095
|-39.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monsta Infinite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-7.52%
-38.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.
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