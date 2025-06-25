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سعر Monitoring the Situation (MONITOR) المباشر لليوم هو USD 0.00020503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 200.73K . يتم تحديث سعر MONITOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monitoring the Situation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Monitoring the Situation خلال اليوم هو -56.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر Monitoring the Situation (MONITOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ -0.000262645941641092 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000262645941641092 -56.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monitoring the Situation (MONITOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monitoring the Situation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00016523$ 0.00016523 $ 0.00016523 24 ساعة مرتفع $ 0.00065351$ 0.00065351 $ 0.00065351 عالية طوال الوقت $ 0.00228968$ 0.00228968 $ 0.00228968 تغير السعر (1 ساعة) -6.79% تغير السعر (1يوم) -56.15% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Monitoring the Situation (MONITOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: