سعر Monitoring the Situation (MONITOR)
سعر Monitoring the Situation (MONITOR) المباشر لليوم هو USD 0.00020503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 200.73K. يتم تحديث سعر MONITOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monitoring the Situation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Monitoring the Situation خلال اليوم هو -56.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ -0.000262645941641092 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monitoring the Situation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000262645941641092
|-56.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monitoring the Situation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.79%
-56.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I'm monitoring the situation
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