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سعر MollarsToken (MOLLARS) المباشر لليوم هو USD 0.05681 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.57K . يتم تحديث سعر MOLLARS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MollarsToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.51K - تغيير سعر MollarsToken خلال اليوم هو +11.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.96M

أداء سعر MollarsToken (MOLLARS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ +0.00603959 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.0085096267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.0170582421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.03792292372741578 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00603959 +11.90% 30 يوم $ -0.0085096267 -14.97% 60 يوم $ -0.0170582421 -30.02% 90 يوم $ -0.03792292372741578 -40.03%

تحليل سعر MollarsToken (MOLLARS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MollarsToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04829762$ 0.04829762 $ 0.04829762 24 ساعة مرتفع $ 0.057225$ 0.057225 $ 0.057225 عالية طوال الوقت $ 0.542738$ 0.542738 $ 0.542738 تغير السعر (1 ساعة) +2.94% تغير السعر (1يوم) +11.90% تغير السعر (7 أيام) -28.22%

معلومات سوق MollarsToken (MOLLARS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: