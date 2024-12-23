سعر MollarsToken (MOLLARS)
سعر MollarsToken (MOLLARS) المباشر لليوم هو USD 0.05681. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.57K. يتم تحديث سعر MOLLARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MollarsToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.51K
- تغيير سعر MollarsToken خلال اليوم هو +11.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.96M
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خلال اليوم، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ +0.00603959 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.0085096267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.0170582421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MollarsToken مقابل USD هو $ -0.03792292372741578 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00603959
|+11.90%
|30 يوم
|$ -0.0085096267
|-14.97%
|60 يوم
|$ -0.0170582421
|-30.02%
|90 يوم
|$ -0.03792292372741578
|-40.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MollarsToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.94%
+11.90%
-28.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.
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