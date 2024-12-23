سعر Moby (MOBY)
سعر Moby (MOBY) المباشر لليوم هو USD 0.04647849. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M. يتم تحديث سعر MOBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.96K
- تغيير سعر Moby خلال اليوم هو -9.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 41.20M
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خلال اليوم، كان سعر Moby مقابل USD هو $ -0.00484314941232935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.0005380861 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.0232974500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.01654491942770615 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00484314941232935
|-9.43%
|30 يوم
|$ +0.0005380861
|+1.16%
|60 يوم
|$ +0.0232974500
|+50.13%
|90 يوم
|$ +0.01654491942770615
|+55.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-9.43%
-8.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moby is a platform revolutionizing ICOs with a community-driven approach, ensuring majority token ownership by the community, supported by thorough due diligence processes.
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