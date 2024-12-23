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سعر Moby (MOBY) المباشر لليوم هو USD 0.04647849 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M . يتم تحديث سعر MOBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moby الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.96K - تغيير سعر Moby خلال اليوم هو -9.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.20M

أداء سعر Moby (MOBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moby مقابل USD هو $ -0.00484314941232935 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.0005380861 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.0232974500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moby مقابل USD هو $ +0.01654491942770615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00484314941232935 -9.43% 30 يوم $ +0.0005380861 +1.16% 60 يوم $ +0.0232974500 +50.13% 90 يوم $ +0.01654491942770615 +55.27%

تحليل سعر Moby (MOBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04582796$ 0.04582796 $ 0.04582796 24 ساعة مرتفع $ 0.052911$ 0.052911 $ 0.052911 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -9.43% تغير السعر (7 أيام) -8.70%

معلومات سوق Moby (MOBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: