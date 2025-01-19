سعر MMM (MMM)
سعر MMM (MMM) المباشر لليوم هو USD 0.00556701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MMM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.29
- تغيير سعر MMM خلال اليوم هو -9.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MMM مقابل USD هو $ -0.000576427598560582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MMM مقابل USD هو $ -0.0009577773 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MMM مقابل USD هو $ -0.0029125694 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MMM مقابل USD هو $ -0.00881262148258598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000576427598560582
|-9.38%
|30 يوم
|$ -0.0009577773
|-17.20%
|60 يوم
|$ -0.0029125694
|-52.31%
|90 يوم
|$ -0.00881262148258598
|-61.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MMM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-9.38%
-14.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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