سعر MM72 (MM72)
سعر MM72 (MM72) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MM72 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MM72 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.05K
- تغيير سعر MM72 خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MM72 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MM72 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MM72 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MM72 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-0.11%
|60 يوم
|$ 0
|-0.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MM72: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.15%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MM72 is a long-term project related to the resolution of the Non Performing Tokens problem. An innovative SWAP promises the conversion of non-performing tokens with values from a minimum of 10 to a maximum of 100 times the ascertained value (which in MM72 can never be absolute zero).
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