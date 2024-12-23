سعر Mittens (MITTENS)
سعر Mittens (MITTENS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 517.11K. يتم تحديث سعر MITTENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mittens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K
- تغيير سعر Mittens خلال اليوم هو +6.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mittens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mittens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mittens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mittens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.47%
|30 يوم
|$ 0
|-21.26%
|60 يوم
|$ 0
|-28.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mittens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.90%
+6.47%
-15.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mr. Mittens, the King of his Telegram domain, is here on his home blockchain, TON, The Open Network. Join us as we celebrate the Cat King of all cryptocurrencies, Mittens.
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