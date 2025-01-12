سعر Minidoge (MINIDOGE)
سعر Minidoge (MINIDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 650.80K. يتم تحديث سعر MINIDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minidoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.89K
- تغيير سعر Minidoge خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Minidoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minidoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minidoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minidoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minidoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
+0.21%
-33.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On December 7, 2024, Elon Musk shared a tweet featuring an image of the "DogeFather" (Musk) carrying his "DogeSon" on his shoulders, accompanied by the caption "Doge & Minidoge." The post symbolized the continuation of Dogecoin's legacy and its future being represented through $MINIDOGE. The $MINIDOGE community has expressed its full commitment to driving the project toward a promising and influential future.
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