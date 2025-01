ما هو Minidoge ( MINIDOGE )

On December 7, 2024, Elon Musk shared a tweet featuring an image of the "DogeFather" (Musk) carrying his "DogeSon" on his shoulders, accompanied by the caption "Doge & Minidoge." The post symbolized the continuation of Dogecoin's legacy and its future being represented through $MINIDOGE. The $MINIDOGE community has expressed its full commitment to driving the project toward a promising and influential future.

المصدر Minidoge (MINIDOGE) الموقع الرسمي