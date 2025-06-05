سعر MindWaveDAO (NILA)
سعر MindWaveDAO (NILA) المباشر لليوم هو USD 0.084284. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.82M. يتم تحديث سعر NILA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MindWaveDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MindWaveDAO خلال اليوم هو +0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 792.77M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NILA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NILA.
خلال اليوم، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ +0.00065246 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ +0.0051379863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00065246
|+0.78%
|30 يوم
|$ +0.0051379863
|+6.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MindWaveDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+0.78%
+0.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NILA إلى VND
₫2,217.93346
|1 NILA إلى AUD
A$0.12895452
|1 NILA إلى GBP
￡0.06152732
|1 NILA إلى EUR
€0.07332708
|1 NILA إلى USD
$0.084284
|1 NILA إلى MYR
RM0.35652132
|1 NILA إلى TRY
₺3.31320404
|1 NILA إلى JPY
¥12.04165508
|1 NILA إلى RUB
₽6.67866416
|1 NILA إلى INR
₹7.23830992
|1 NILA إلى IDR
Rp1,381.70469696
|1 NILA إلى KRW
₩114.3607454
|1 NILA إلى PHP
₱4.68787608
|1 NILA إلى EGP
￡E.4.18638628
|1 NILA إلى BRL
R$0.47451892
|1 NILA إلى CAD
C$0.11462624
|1 NILA إلى BDT
৳10.29444776
|1 NILA إلى NGN
₦133.14933468
|1 NILA إلى UAH
₴3.49188612
|1 NILA إلى VES
Bs8.175548
|1 NILA إلى PKR
Rs23.768088
|1 NILA إلى KZT
₸43.0016968
|1 NILA إلى THB
฿2.7434442
|1 NILA إلى TWD
NT$2.51924876
|1 NILA إلى AED
د.إ0.30932228
|1 NILA إلى CHF
Fr0.06827004
|1 NILA إلى HKD
HK$0.66078656
|1 NILA إلى MAD
.د.م0.77456996
|1 NILA إلى MXN
$1.61740996