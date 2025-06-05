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سعر MindWaveDAO (NILA) المباشر لليوم هو USD 0.084284 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.82M . يتم تحديث سعر NILA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MindWaveDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MindWaveDAO خلال اليوم هو +0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 792.77M

أداء سعر MindWaveDAO (NILA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ +0.00065246 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ +0.0051379863 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MindWaveDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00065246 +0.78% 30 يوم $ +0.0051379863 +6.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MindWaveDAO (NILA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MindWaveDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.083037$ 0.083037 $ 0.083037 24 ساعة مرتفع $ 0.084879$ 0.084879 $ 0.084879 عالية طوال الوقت $ 0.086481$ 0.086481 $ 0.086481 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +0.78% تغير السعر (7 أيام) +0.17%

معلومات سوق MindWaveDAO (NILA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: