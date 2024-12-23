سعر MimbleWimbleCoin (MWC)
سعر MimbleWimbleCoin (MWC) المباشر لليوم هو USD 25.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 279.14M. يتم تحديث سعر MWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MimbleWimbleCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28K
- تغيير سعر MimbleWimbleCoin خلال اليوم هو +41.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.97M
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خلال اليوم، كان سعر MimbleWimbleCoin مقابل USD هو $ +7.42 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MimbleWimbleCoin مقابل USD هو $ -3.5783616200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MimbleWimbleCoin مقابل USD هو $ +6.7406182850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MimbleWimbleCoin مقابل USD هو $ +7.10572914281677 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +7.42
|+41.15%
|30 يوم
|$ -3.5783616200
|-14.06%
|60 يوم
|$ +6.7406182850
|+26.49%
|90 يوم
|$ +7.10572914281677
|+38.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MimbleWimbleCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.20%
+41.15%
+8.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mimblewimble applied in the base layer.
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