سعر MILKBAG (MILKBAG)
سعر MILKBAG (MILKBAG) المباشر لليوم هو USD 0.00124419. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر MILKBAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MILKBAG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.35K
- تغيير سعر MILKBAG خلال اليوم هو +0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 929.07M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MILKBAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MILKBAG.
خلال اليوم، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0008093098 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0009789777 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0023188724881070965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.66%
|30 يوم
|$ -0.0008093098
|-65.04%
|60 يوم
|$ -0.0009789777
|-78.68%
|90 يوم
|$ -0.0023188724881070965
|-65.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MILKBAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+0.66%
-26.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MILKBAG إلى AUD
A$0.0019782621
|1 MILKBAG إلى GBP
￡0.0009829101
|1 MILKBAG إلى EUR
€0.0011819805
|1 MILKBAG إلى USD
$0.00124419
|1 MILKBAG إلى MYR
RM0.005598855
|1 MILKBAG إلى TRY
₺0.0436337433
|1 MILKBAG إلى JPY
¥0.1946410836
|1 MILKBAG إلى RUB
₽0.1278902901
|1 MILKBAG إلى INR
₹0.1056814986
|1 MILKBAG إلى IDR
Rp20.0675778357
|1 MILKBAG إلى PHP
₱0.0731956977
|1 MILKBAG إلى EGP
￡E.0.0633043872
|1 MILKBAG إلى BRL
R$0.0075646752
|1 MILKBAG إلى CAD
C$0.0017791917
|1 MILKBAG إلى BDT
৳0.1480710519
|1 MILKBAG إلى NGN
₦1.9230076221
|1 MILKBAG إلى UAH
₴0.0519698163
|1 MILKBAG إلى VES
Bs0.06345369
|1 MILKBAG إلى PKR
Rs0.3449267937
|1 MILKBAG إلى KZT
₸0.6507238119
|1 MILKBAG إلى THB
฿0.0426135075
|1 MILKBAG إلى TWD
NT$0.0405979197
|1 MILKBAG إلى CHF
Fr0.0011073291
|1 MILKBAG إلى HKD
HK$0.0096673563
|1 MILKBAG إلى MAD
.د.م0.0124667838