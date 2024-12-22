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سعر MILKBAG (MILKBAG) المباشر لليوم هو USD 0.00124419 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر MILKBAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MILKBAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.35K - تغيير سعر MILKBAG خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 929.07M

أداء سعر MILKBAG (MILKBAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0008093098 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0009789777 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MILKBAG مقابل USD هو $ -0.0023188724881070965 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.66% 30 يوم $ -0.0008093098 -65.04% 60 يوم $ -0.0009789777 -78.68% 90 يوم $ -0.0023188724881070965 -65.08%

تحليل سعر MILKBAG (MILKBAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MILKBAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122098$ 0.00122098 $ 0.00122098 24 ساعة مرتفع $ 0.00134239$ 0.00134239 $ 0.00134239 عالية طوال الوقت $ 0.00903771$ 0.00903771 $ 0.00903771 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) -26.93%

معلومات سوق MILKBAG (MILKBAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: