احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MILEI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MILEI.

سعر MILEI Token (MILEI) المباشر لليوم هو USD 0.053466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MILEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MILEI Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.07K - تغيير سعر MILEI Token خلال اليوم هو +29.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MILEI Token (MILEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MILEI Token مقابل USD هو $ +0.01219397 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MILEI Token مقابل USD هو $ +0.0553360588 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MILEI Token مقابل USD هو $ +0.0158404734 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MILEI Token مقابل USD هو $ +0.03765442226320637 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01219397 +29.55% 30 يوم $ +0.0553360588 +103.50% 60 يوم $ +0.0158404734 +29.63% 90 يوم $ +0.03765442226320637 +238.14%

تحليل سعر MILEI Token (MILEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MILEI Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04127181$ 0.04127181 $ 0.04127181 24 ساعة مرتفع $ 0.054195$ 0.054195 $ 0.054195 عالية طوال الوقت $ 0.378642$ 0.378642 $ 0.378642 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) +29.55% تغير السعر (7 أيام) +13.49%

معلومات سوق MILEI Token (MILEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: