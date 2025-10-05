معلومات سعر Midas mMEV (MMEV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 1.073 24 ساعة مرتفع $ 1.073 عالية طوال الوقت $ 1.073 أدنى سعر $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.17%

سعر Midas mMEV (MMEV) في الوقت الحقيقي هو $1.073. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMEV بين أدنى سعر $ 1.073 وأعلى سعر $ 1.073، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMEV على الإطلاق هو $ 1.073، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.011.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMEV 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mMEV (MMEV)

القيمة السوقية $ 294.20K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.86M إمداد دورة التداول 275.88K إجمالي العرض 59,075,520.17936054

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mMEV هي $ 294.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMEV يبلغ 275.88K، مع إجمالي عرض 59075520.17936054. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.86M.