سعر Midas mMEV المباشر اليوم هو 1.073 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MMEV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

سعر Midas mMEV (MMEV)

السعر المباشر لـ 1 MMEV إلى USD:

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
مخطط أسعار Midas mMEV (MMEV) المباشر
معلومات سعر Midas mMEV (MMEV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24 ساعة منخفض
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24 ساعة مرتفع

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

سعر Midas mMEV (MMEV) في الوقت الحقيقي هو $1.073. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMEV بين أدنى سعر $ 1.073 وأعلى سعر $ 1.073، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMEV على الإطلاق هو $ 1.073، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.011.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMEV 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mMEV (MMEV)

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,075,520.17936054
59,075,520.17936054 59,075,520.17936054

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mMEV هي $ 294.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMEV يبلغ 275.88K، مع إجمالي عرض 59075520.17936054. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.86M.

سجل سعر Midas mMEV (MMEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mMEV مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mMEV مقابل USD هو $ +0.0096993835 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mMEV مقابل USD هو $ +0.0210686769 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mMEV مقابل USD هو $ +0.03129241 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +0.0096993835+0.90%
60 يوم$ +0.0210686769+1.96%
90 يوم$ +0.03129241+3.00%

ما هو Midas mMEV ( MMEV )

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

توقعات سعر Midas mMEV (USD)

كم ستكون قيمة Midas mMEV (MMEV) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Midas mMEV (MMEV) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Midas mMEV.

تحقق الآن من توقعات سعر Midas mMEV!

عملة MMEV إلى العملات المحلية

توكنوميكس Midas mMEV (MMEV)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Midas mMEV (MMEV) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MMEV والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas mMEV (MMEV)

كم يساوي Midas mMEV (MMEV) اليوم؟
سعر MMEV المباشر في USD هو USD 1.073، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MMEV إلى USD الحالي؟
سعر MMEV إلى USD الحالي هو $ 1.073. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Midas mMEV ؟
القيمة السوقية لعملة MMEV هي $ 294.20K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MMEV؟
العرض المتداول لتوكن MMEV هو 275.88K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MMEV؟
حقق MMEV سعرًا قياسيًا قدره 1.073 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MMEV؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.011 MMEV.
ما هو حجم تداول MMEV؟
حجم تداول MMEV المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MMEV هذا العام؟
قد يرتفع MMEV هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MMEV لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Midas mMEV (MMEV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

