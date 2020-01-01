توكنوميكس Midas mMEV (MMEV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas mMEV (MMEV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas mMEV (MMEV) mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield. الموقع الرسمي: https://midas.app/mmev الوثيقة البيضاء: https://docs.midas.app/ اشتر MMEV الآن!

توكنوميكس Midas mMEV (MMEV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas mMEV (MMEV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 275.88K $ 275.88K $ 275.88K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 290.26K $ 290.26K $ 290.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 السعر الحالي: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 معرفة المزيد عن سعر Midas mMEV (MMEV)

توكنوميكس Midas mMEV (MMEV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas mMEV (MMEV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MMEV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MMEV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MMEV، استكشف السعر المباشر لتوكن MMEV!

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