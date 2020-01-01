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أعلى رموز العائد السائل من ميداس التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع رموز العائد السائل من ميداس. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1.011
0.00%
0.00%
0.00%
$ 68.60M
--
2
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.46M
--
3
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
4
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.77M
--
5
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,733
+0.21%
+0.02%
+1.41%
$ 36.55M
--
6
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market Neutral
MM1-USD
$ 1.023
0.00%
0.00%
0.00%
$ 26.19M
--
7
Midas Wellington Income Opportunities
Midas Wellington Income Opportunities
MWIN
$ 130,470
0.00%
0.00%
0.00%
$ 14.74M
--
8
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 Ethereum
MRE7ETH
$ 1,928.43
+0.42%
+0.02%
+2.73%
$ 9.24M
--
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
10
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.84M
--
11
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
12
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 5.10M
--
13
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.49M
--
14
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
15
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.25M
--
16
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 66,262
+0.21%
+0.02%
+1.40%
$ 1.34M
--
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,637
-0.22%
+0.01%
+1.04%
$ 618.17K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة رموز العائد السائل من ميداس ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
رموز العائد السائل من ميداس تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 17 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $339.73M.
ما هو التوكن رموز العائد السائل من ميداس الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين رموز العائد السائل من ميداس التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر MHYPERBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة رموز العائد السائل من ميداس الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 17 رموز العائد السائل من ميداس التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة رموز العائد السائل من ميداس الشائعة MGLOBAL, MTBILL, MGLO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة رموز العائد السائل من ميداس ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة رموز العائد السائل من ميداس حوالي $339.73M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع رموز العائد السائل من ميداس ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.