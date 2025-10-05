سعر Midas mEDGE المباشر اليوم هو 1.047 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEDGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEDGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Midas mEDGE المباشر اليوم هو 1.047 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEDGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEDGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MEDGE

معلومات سعر MEDGE

الوثيقة البيضاء لـ MEDGE

الموقع الرسمي لـ MEDGE

اقتصاد توكن MEDGE

توقعات سعر MEDGE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Midas mEDGE

سعر Midas mEDGE (MEDGE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MEDGE إلى USD:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Midas mEDGE (MEDGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:37:12 (UTC+8)

معلومات سعر Midas mEDGE (MEDGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 ساعة منخفض
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 ساعة مرتفع

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

سعر Midas mEDGE (MEDGE) في الوقت الحقيقي هو $1.047. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEDGE بين أدنى سعر $ 1.047 وأعلى سعر $ 1.047، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEDGE على الإطلاق هو $ 1.047، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEDGE 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,725.39106249
21,587,725.39106249 21,587,725.39106249

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mEDGE هي $ 22.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEDGE يبلغ 21.59M، مع إجمالي عرض 21587725.39106249. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.60M.

سجل سعر Midas mEDGE (MEDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mEDGE مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mEDGE مقابل USD هو $ +0.0079039077 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mEDGE مقابل USD هو $ +0.0148686564 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mEDGE مقابل USD هو $ +0.02521687 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +0.0079039077+0.75%
60 يوم$ +0.0148686564+1.42%
90 يوم$ +0.02521687+2.47%

ما هو Midas mEDGE ( MEDGE )

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Midas mEDGE (MEDGE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Midas mEDGE (USD)

كم ستكون قيمة Midas mEDGE (MEDGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Midas mEDGE (MEDGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Midas mEDGE.

تحقق الآن من توقعات سعر Midas mEDGE!

عملة MEDGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEDGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas mEDGE (MEDGE)

كم يساوي Midas mEDGE (MEDGE) اليوم؟
سعر MEDGE المباشر في USD هو USD 1.047، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEDGE إلى USD الحالي؟
سعر MEDGE إلى USD الحالي هو $ 1.047. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Midas mEDGE ؟
القيمة السوقية لعملة MEDGE هي $ 22.60M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEDGE؟
العرض المتداول لتوكن MEDGE هو 21.59M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEDGE؟
حقق MEDGE سعرًا قياسيًا قدره 1.047 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEDGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.005 MEDGE.
ما هو حجم تداول MEDGE؟
حجم تداول MEDGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MEDGE هذا العام؟
قد يرتفع MEDGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEDGE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:37:12 (UTC+8)

تحديثات Midas mEDGE (MEDGE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.