معلومات سعر Midas mEDGE (MEDGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24 ساعة منخفض $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24 ساعة مرتفع $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 عالية طوال الوقت $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 أدنى سعر $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.18% تغير السعر (7 أيام) +0.18%

سعر Midas mEDGE (MEDGE) في الوقت الحقيقي هو $1.047. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEDGE بين أدنى سعر $ 1.047 وأعلى سعر $ 1.047، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEDGE على الإطلاق هو $ 1.047، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEDGE 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas mEDGE (MEDGE)

القيمة السوقية $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M إمداد دورة التداول 21.59M 21.59M 21.59M إجمالي العرض 21,587,725.39106249 21,587,725.39106249 21,587,725.39106249

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mEDGE هي $ 22.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEDGE يبلغ 21.59M، مع إجمالي عرض 21587725.39106249. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.60M.