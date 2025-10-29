معلومات سعر MicroStrategy xStock (MSTRX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 282.67 $ 282.67 $ 282.67 24 ساعة منخفض $ 296.32 $ 296.32 $ 296.32 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 282.67$ 282.67 $ 282.67 24 ساعة مرتفع $ 296.32$ 296.32 $ 296.32 عالية طوال الوقت $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 أدنى سعر $ 272.11$ 272.11 $ 272.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -3.31% تغير السعر (7 أيام) -3.31%

سعر MicroStrategy xStock (MSTRX) في الوقت الحقيقي هو $286.15. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSTRX بين أدنى سعر $ 282.67 وأعلى سعر $ 296.32، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSTRX على الإطلاق هو $ 462.34، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 272.11.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSTRX -0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.74% على مدار 24 ساعة، و -3.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MicroStrategy xStock (MSTRX)

القيمة السوقية $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.52M$ 16.52M $ 16.52M إمداد دورة التداول 32.09K 32.09K 32.09K إجمالي العرض 57,599.50881906 57,599.50881906 57,599.50881906

القيمة السوقية الحالية لـ MicroStrategy xStock هي $ 9.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSTRX يبلغ 32.09K، مع إجمالي عرض 57599.50881906. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.52M.