استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع MicroStrategy xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 283.07 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد MicroStrategy xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 297.2235 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MSTRX هو $ 312.0846 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MSTRX هو $ 327.6889 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSTRX في عام 2029 هو $ 344.0733 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSTRX في عام 2030 هو $ 361.2770 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MicroStrategy xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 588.4821.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر MicroStrategy xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 958.5754.