استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Metronome Synth ETH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 3,928.3 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Metronome Synth ETH نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 4,124.715 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MSETH هو $ 4,330.9507 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MSETH هو $ 4,547.4982 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSETH في عام 2029 هو $ 4,774.8732 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSETH في عام 2030 هو $ 5,013.6168 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Metronome Synth ETH نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 8,166.6535.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Metronome Synth ETH نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 13,302.6181.