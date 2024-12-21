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سعر Metacade (MCADE) المباشر لليوم هو USD 0.03387647 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.49M . يتم تحديث سعر MCADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metacade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.39M - تغيير سعر Metacade خلال اليوم هو +5.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.76B

أداء سعر Metacade (MCADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metacade مقابل USD هو $ +0.00166995 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metacade مقابل USD هو $ +0.0484844476 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metacade مقابل USD هو $ +0.1074411352 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metacade مقابل USD هو $ +0.027868920178173704 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00166995 +5.19% 30 يوم $ +0.0484844476 +143.12% 60 يوم $ +0.1074411352 +317.16% 90 يوم $ +0.027868920178173704 +463.90%

تحليل سعر Metacade (MCADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metacade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03220652$ 0.03220652 $ 0.03220652 24 ساعة مرتفع $ 0.03720077$ 0.03720077 $ 0.03720077 عالية طوال الوقت $ 0.04720046$ 0.04720046 $ 0.04720046 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +5.19% تغير السعر (7 أيام) -20.11%

معلومات سوق Metacade (MCADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: