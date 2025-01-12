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سعر Meta Doge (METADOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.01K . يتم تحديث سعر METADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.30 - تغيير سعر Meta Doge خلال اليوم هو +6.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T

أداء سعر Meta Doge (METADOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.11% 30 يوم $ 0 -54.48% 60 يوم $ 0 -26.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meta Doge (METADOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) +6.11% تغير السعر (7 أيام) -16.36%

معلومات سوق Meta Doge (METADOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: