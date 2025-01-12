سعر Meta Doge (METADOGE)
سعر Meta Doge (METADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.01K. يتم تحديث سعر METADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.30
- تغيير سعر Meta Doge خلال اليوم هو +6.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.11%
|30 يوم
|$ 0
|-54.48%
|60 يوم
|$ 0
|-26.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+6.11%
-16.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metadoge Metaverse is a 3D Metaverse Game with NFT Dogs called Metadoges. Initially the project started it's journey as a fun meme and became a doge metaverse.
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