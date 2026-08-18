سعر MEOWOOD اليوم

السعر المباشر لمشروع MEOWOOD (MEOWOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 50.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEOWOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEOWOOD.

يحتل MEOWOOD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,788، مع عرض متداول قدره 1.00B MEOWOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEOWOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEOWOOD بمقدار -6.72% خلال الساعة الماضية و+109.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MEOWOOD (MEOWOOD)

القيمة السوقية $ 55.79K$ 55.79K $ 55.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.79K$ 55.79K $ 55.79K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MEOWOOD هي $ 55.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEOWOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.79K.