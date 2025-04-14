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سعر MeowCat (MEOW) المباشر لليوم هو USD 0.00122166 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.17K . يتم تحديث سعر MEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MeowCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MeowCat خلال اليوم هو -4.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر MeowCat (MEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MeowCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MeowCat مقابل USD هو $ -0.0001455050 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MeowCat مقابل USD هو $ -0.0002608851 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MeowCat مقابل USD هو $ -0.0012548066400821814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.37% 30 يوم $ -0.0001455050 -11.91% 60 يوم $ -0.0002608851 -21.35% 90 يوم $ -0.0012548066400821814 -50.66%

تحليل سعر MeowCat (MEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MeowCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122166$ 0.00122166 $ 0.00122166 24 ساعة مرتفع $ 0.0012776$ 0.0012776 $ 0.0012776 عالية طوال الوقت $ 0.203246$ 0.203246 $ 0.203246 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.37% تغير السعر (7 أيام) +12.61%

معلومات سوق MeowCat (MEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: