سعر Meme Games WTF (WTF)
سعر Meme Games WTF (WTF) المباشر لليوم هو USD 0.00137571. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Games WTF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Meme Games WTF خلال اليوم هو -14.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.68M
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خلال اليوم، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ -0.00022684189414937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ +0.0004775379 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00022684189414937
|-14.15%
|30 يوم
|$ +0.0004775379
|+34.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Games WTF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.99%
-14.15%
-17.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.
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