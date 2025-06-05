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سعر Meme Games WTF (WTF) المباشر لليوم هو USD 0.00137571 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Games WTF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Meme Games WTF خلال اليوم هو -14.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.68M

أداء سعر Meme Games WTF (WTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ -0.00022684189414937 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ +0.0004775379 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Games WTF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00022684189414937 -14.15% 30 يوم $ +0.0004775379 +34.71% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme Games WTF (WTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Games WTF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135864$ 0.00135864 $ 0.00135864 24 ساعة مرتفع $ 0.00160634$ 0.00160634 $ 0.00160634 عالية طوال الوقت $ 0.00394945$ 0.00394945 $ 0.00394945 تغير السعر (1 ساعة) -1.99% تغير السعر (1يوم) -14.15% تغير السعر (7 أيام) -17.93%

معلومات سوق Meme Games WTF (WTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: