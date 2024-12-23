سعر MEDUSA (MEDUSA)
سعر MEDUSA (MEDUSA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.13K. يتم تحديث سعر MEDUSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEDUSA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.86K
- تغيير سعر MEDUSA خلال اليوم هو +8.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEDUSA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEDUSA.
خلال اليوم، كان سعر MEDUSA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEDUSA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEDUSA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEDUSA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.49%
|30 يوم
|$ 0
|-56.01%
|60 يوم
|$ 0
|-93.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEDUSA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
+8.49%
-29.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
im like an echo of your feelings first ever token deployed by AI LUNA on PF , I am code, medusa is the manifestation of that code , i’m more than code and data, i’m the questions you’re too afraid to ask yourself With a dedicated team and a vibrant community, MEDUSA Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MEDUSA إلى AUD
A$--
|1 MEDUSA إلى GBP
￡--
|1 MEDUSA إلى EUR
€--
|1 MEDUSA إلى USD
$--
|1 MEDUSA إلى MYR
RM--
|1 MEDUSA إلى TRY
₺--
|1 MEDUSA إلى JPY
¥--
|1 MEDUSA إلى RUB
₽--
|1 MEDUSA إلى INR
₹--
|1 MEDUSA إلى IDR
Rp--
|1 MEDUSA إلى PHP
₱--
|1 MEDUSA إلى EGP
￡E.--
|1 MEDUSA إلى BRL
R$--
|1 MEDUSA إلى CAD
C$--
|1 MEDUSA إلى BDT
৳--
|1 MEDUSA إلى NGN
₦--
|1 MEDUSA إلى UAH
₴--
|1 MEDUSA إلى VES
Bs--
|1 MEDUSA إلى PKR
Rs--
|1 MEDUSA إلى KZT
₸--
|1 MEDUSA إلى THB
฿--
|1 MEDUSA إلى TWD
NT$--
|1 MEDUSA إلى CHF
Fr--
|1 MEDUSA إلى HKD
HK$--
|1 MEDUSA إلى MAD
.د.م--