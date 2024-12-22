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سعر Media Network (MEDIA) المباشر لليوم هو USD 14.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59M . يتم تحديث سعر MEDIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Media Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.86K - تغيير سعر Media Network خلال اليوم هو -3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00K

أداء سعر Media Network (MEDIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ -0.52239529253625 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +1.5983870400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +2.4275822400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +2.145027988962983 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.52239529253625 -3.49% 30 يوم $ +1.5983870400 +11.10% 60 يوم $ +2.4275822400 +16.86% 90 يوم $ +2.145027988962983 +17.50%

تحليل سعر Media Network (MEDIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Media Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.28$ 14.28 $ 14.28 24 ساعة مرتفع $ 15.27$ 15.27 $ 15.27 عالية طوال الوقت $ 312.25$ 312.25 $ 312.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -3.49% تغير السعر (7 أيام) -14.11%

معلومات سوق Media Network (MEDIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: