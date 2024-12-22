سعر Media Network (MEDIA)
سعر Media Network (MEDIA) المباشر لليوم هو USD 14.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59M. يتم تحديث سعر MEDIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Media Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.86K
- تغيير سعر Media Network خلال اليوم هو -3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00K
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خلال اليوم، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ -0.52239529253625 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +1.5983870400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +2.4275822400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Media Network مقابل USD هو $ +2.145027988962983 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.52239529253625
|-3.49%
|30 يوم
|$ +1.5983870400
|+11.10%
|60 يوم
|$ +2.4275822400
|+16.86%
|90 يوم
|$ +2.145027988962983
|+17.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Media Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-3.49%
-14.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.
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