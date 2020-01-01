توكنوميكس Media Network (MEDIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Media Network (MEDIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Media Network (MEDIA) Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. الموقع الرسمي: https://media.network/ اشتر MEDIA الآن!

توكنوميكس Media Network (MEDIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Media Network (MEDIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 232.92K $ 232.92K $ 232.92K إجمالي العرض: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K العرض المتداول: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 809.96K $ 809.96K $ 809.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 السعر الحالي: $ 0.93161 $ 0.93161 $ 0.93161 معرفة المزيد عن سعر Media Network (MEDIA)

توكنوميكس Media Network (MEDIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Media Network (MEDIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEDIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEDIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEDIA، استكشف السعر المباشر لتوكن MEDIA!

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