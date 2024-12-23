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سعر Matr1x Fire (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0.540231 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.19M . يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matr1x Fire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45M - تغيير سعر Matr1x Fire خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.73M

أداء سعر Matr1x Fire (FIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.008219092476153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.1886389950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.2289825817 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -1.3977486735018269 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.008219092476153 -1.49% 30 يوم $ -0.1886389950 -34.91% 60 يوم $ -0.2289825817 -42.38% 90 يوم $ -1.3977486735018269 -72.12%

تحليل سعر Matr1x Fire (FIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matr1x Fire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.528401$ 0.528401 $ 0.528401 24 ساعة مرتفع $ 0.610094$ 0.610094 $ 0.610094 عالية طوال الوقت $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -19.70%

معلومات سوق Matr1x Fire (FIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: