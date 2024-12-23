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سعر Matr1x Fire (FIRE)

USD

مخطط سعر Matr1x Fire (FIRE) المباشر

$0.540414
$0.540414$0.540414
-1.40%(1D)

سعر Matr1x Fire (FIRE) لليوم

سعر Matr1x Fire (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0.540231. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.19M. يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matr1x Fire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45M
- تغيير سعر Matr1x Fire خلال اليوم هو -1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.73M

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أداء سعر Matr1x Fire (FIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.008219092476153 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.1886389950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -0.2289825817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matr1x Fire مقابل USD هو $ -1.3977486735018269 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.008219092476153-1.49%
30 يوم$ -0.1886389950-34.91%
60 يوم$ -0.2289825817-42.38%
90 يوم$ -1.3977486735018269-72.12%

تحليل سعر Matr1x Fire (FIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matr1x Fire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.528401
$ 0.528401$ 0.528401

$ 0.610094
$ 0.610094$ 0.610094

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

-1.14%

-1.49%

-19.70%

معلومات سوق Matr1x Fire (FIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 36.19M
$ 36.19M$ 36.19M

$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M

66.73M
66.73M 66.73M

ما هو Matr1x Fire ( FIRE )

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

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المصدر Matr1x Fire (FIRE)

مستند تقني
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