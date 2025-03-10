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سعر MATES (MATES) المباشر لليوم هو USD 0.00054969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر MATES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MATES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.43K - تغيير سعر MATES خلال اليوم هو -10.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.25B

أداء سعر MATES (MATES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ -0.0003703536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.88% 30 يوم $ -0.0003703536 -67.37% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MATES (MATES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MATES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00052247$ 0.00052247 $ 0.00052247 24 ساعة مرتفع $ 0.0006329$ 0.0006329 $ 0.0006329 عالية طوال الوقت $ 0.01270764$ 0.01270764 $ 0.01270764 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -10.88% تغير السعر (7 أيام) -33.37%

معلومات سوق MATES (MATES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: