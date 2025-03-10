سعر MATES (MATES)
سعر MATES (MATES) المباشر لليوم هو USD 0.00054969. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر MATES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MATES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.43K
- تغيير سعر MATES خلال اليوم هو -10.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.25B
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خلال اليوم، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ -0.0003703536 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MATES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.88%
|30 يوم
|$ -0.0003703536
|-67.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MATES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-10.88%
-33.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.
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