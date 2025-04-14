سعر Materium (MTRM)
سعر Materium (MTRM) المباشر لليوم هو USD 0.02294555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.29K. يتم تحديث سعر MTRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Materium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Materium خلال اليوم هو +51.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.83M
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خلال اليوم، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.00782852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.0236267161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.0030881176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.001029594286699802 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00782852
|+51.79%
|30 يوم
|$ +0.0236267161
|+102.97%
|60 يوم
|$ +0.0030881176
|+13.46%
|90 يوم
|$ +0.001029594286699802
|+4.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Materium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+51.79%
+203.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
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