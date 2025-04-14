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سعر Materium (MTRM) المباشر لليوم هو USD 0.02294555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.29K . يتم تحديث سعر MTRM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Materium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Materium خلال اليوم هو +51.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.83M

أداء سعر Materium (MTRM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.00782852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.0236267161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.0030881176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Materium مقابل USD هو $ +0.001029594286699802 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00782852 +51.79% 30 يوم $ +0.0236267161 +102.97% 60 يوم $ +0.0030881176 +13.46% 90 يوم $ +0.001029594286699802 +4.70%

تحليل سعر Materium (MTRM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Materium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01386321$ 0.01386321 $ 0.01386321 24 ساعة مرتفع $ 0.02992882$ 0.02992882 $ 0.02992882 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +51.79% تغير السعر (7 أيام) +203.86%

معلومات سوق Materium (MTRM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: