توكنوميكس Materium (MTRM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Materium (MTRM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Materium (MTRM) In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. الموقع الرسمي: https://mirandus.game/ اشتر MTRM الآن!

توكنوميكس Materium (MTRM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Materium (MTRM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 252.63K $ 252.63K $ 252.63K إجمالي العرض: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M العرض المتداول: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 252.63K $ 252.63K $ 252.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00370831 $ 0.00370831 $ 0.00370831 السعر الحالي: $ 0.013423 $ 0.013423 $ 0.013423 معرفة المزيد عن سعر Materium (MTRM)

توكنوميكس Materium (MTRM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Materium (MTRM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTRM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTRM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTRM، استكشف السعر المباشر لتوكن MTRM!

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