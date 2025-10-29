معلومات سعر Marscoin (MARS) في (USD)

سعر Marscoin (MARS) في الوقت الحقيقي هو $0.00017539. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARS بين أدنى سعر $ 0.00017188 وأعلى سعر $ 0.00018746، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARS على الإطلاق هو $ 0.00668789، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010827.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARS +0.11% على مدار الساعة الماضية، -2.26% على مدار 24 ساعة، و +0.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marscoin (MARS)

القيمة السوقية الحالية لـ Marscoin هي $ 175.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 175.48K.