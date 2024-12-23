سعر Market Making Pro (MMPRO)
سعر Market Making Pro (MMPRO) المباشر لليوم هو USD 0.01795747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.65M. يتم تحديث سعر MMPRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Market Making Pro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.43K
- تغيير سعر Market Making Pro خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.08M
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خلال اليوم، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.00033104698608822 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.0110009544 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.0132208281 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.06592834312804773 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033104698608822
|-1.81%
|30 يوم
|$ -0.0110009544
|-61.26%
|60 يوم
|$ -0.0132208281
|-73.62%
|90 يوم
|$ -0.06592834312804773
|-78.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Market Making Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-1.81%
-13.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.
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