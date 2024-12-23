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سعر Market Making Pro (MMPRO) المباشر لليوم هو USD 0.01795747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.65M . يتم تحديث سعر MMPRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Market Making Pro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.43K - تغيير سعر Market Making Pro خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.08M

أداء سعر Market Making Pro (MMPRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.00033104698608822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.0110009544 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.0132208281 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Making Pro مقابل USD هو $ -0.06592834312804773 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033104698608822 -1.81% 30 يوم $ -0.0110009544 -61.26% 60 يوم $ -0.0132208281 -73.62% 90 يوم $ -0.06592834312804773 -78.59%

تحليل سعر Market Making Pro (MMPRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Market Making Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01604721$ 0.01604721 $ 0.01604721 24 ساعة مرتفع $ 0.01841004$ 0.01841004 $ 0.01841004 عالية طوال الوقت $ 0.824202$ 0.824202 $ 0.824202 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -13.78%

معلومات سوق Market Making Pro (MMPRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: