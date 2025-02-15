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سعر MAIAR (MAIAR) المباشر لليوم هو USD 0.00183414 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر MAIAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAIAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.47M - تغيير سعر MAIAR خلال اليوم هو -34.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر MAIAR (MAIAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ -0.000976159554362035 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000976159554362035 -34.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAIAR (MAIAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAIAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141525$ 0.00141525 $ 0.00141525 24 ساعة مرتفع $ 0.00337808$ 0.00337808 $ 0.00337808 عالية طوال الوقت $ 0.00337808$ 0.00337808 $ 0.00337808 تغير السعر (1 ساعة) -7.96% تغير السعر (1يوم) -34.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MAIAR (MAIAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: