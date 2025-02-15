سعر MAIAR (MAIAR)
سعر MAIAR (MAIAR) المباشر لليوم هو USD 0.00183414. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر MAIAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAIAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.47M
- تغيير سعر MAIAR خلال اليوم هو -34.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ -0.000976159554362035 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAIAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000976159554362035
|-34.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAIAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.96%
-34.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.0028795998
|1 MAIAR إلى GBP
￡0.0014489706
|1 MAIAR إلى EUR
€0.001742433
|1 MAIAR إلى USD
$0.00183414
|1 MAIAR إلى MYR
RM0.0081252402
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₺0.0664325508
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¥0.2793762048
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₽0.1670167884
|1 MAIAR إلى INR
₹0.1589649138
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₱0.105921585
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￡E.0.0927891426
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R$0.010454598
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C$0.0025861374
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৳0.2222610852
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Bs0.11188254
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Rs0.512183595
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NT$0.0599396952
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Fr0.0016323846
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