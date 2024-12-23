سعر Magicaltux (TUX)
سعر Magicaltux (TUX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 524.67K. يتم تحديث سعر TUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magicaltux الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17K
- تغيير سعر Magicaltux خلال اليوم هو -7.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Magicaltux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magicaltux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magicaltux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magicaltux مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.91%
|30 يوم
|$ 0
|-65.13%
|60 يوم
|$ 0
|+8.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magicaltux: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-7.91%
-36.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tux is a fun meme token based on the Optimism CEO's cat, magicaltux
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