سعر Magallaneer (MAGAL)

السعر المباشر لـ 1 MAGAL إلى USD:

$0.00034618
$0.00034618$0.00034618
-5.70%1D
مخطط أسعار Magallaneer (MAGAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:01:16 (UTC+8)

معلومات سعر Magallaneer (MAGAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00034077
$ 0.00034077$ 0.00034077
24 ساعة منخفض
$ 0.00036975
$ 0.00036975$ 0.00036975
24 ساعة مرتفع

$ 0.00034077
$ 0.00034077$ 0.00034077

$ 0.00036975
$ 0.00036975$ 0.00036975

$ 0.00114614
$ 0.00114614$ 0.00114614

$ 0.00003144
$ 0.00003144$ 0.00003144

-0.44%

-5.24%

-12.55%

-12.55%

سعر Magallaneer (MAGAL) في الوقت الحقيقي هو $0.00034807. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAGAL بين أدنى سعر $ 0.00034077 وأعلى سعر $ 0.00036975، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAGAL على الإطلاق هو $ 0.00114614، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003144.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAGAL -0.44% على مدار الساعة الماضية، -5.24% على مدار 24 ساعة، و -12.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Magallaneer (MAGAL)

$ 347.98K
$ 347.98K$ 347.98K

--
----

$ 347.98K
$ 347.98K$ 347.98K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,989.736031
999,738,989.736031 999,738,989.736031

القيمة السوقية الحالية لـ Magallaneer هي $ 347.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAGAL يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999738989.736031. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 347.98K.

سجل سعر Magallaneer (MAGAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magallaneer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magallaneer مقابل USD هو $ -0.0001624923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magallaneer مقابل USD هو $ -0.0001736944 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magallaneer مقابل USD هو $ -0.00010366993688959156 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.24%
30 يوم$ -0.0001624923-46.68%
60 يوم$ -0.0001736944-49.90%
90 يوم$ -0.00010366993688959156-22.94%

ما هو Magallaneer ( MAGAL )

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

المصدر Magallaneer (MAGAL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Magallaneer (USD)

كم ستكون قيمة Magallaneer (MAGAL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Magallaneer (MAGAL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Magallaneer.

تحقق الآن من توقعات سعر Magallaneer!

عملة MAGAL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Magallaneer (MAGAL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Magallaneer (MAGAL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MAGAL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Magallaneer (MAGAL)

كم يساوي Magallaneer (MAGAL) اليوم؟
سعر MAGAL المباشر في USD هو USD 0.00034807، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MAGAL إلى USD الحالي؟
سعر MAGAL إلى USD الحالي هو $ 0.00034807. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Magallaneer ؟
القيمة السوقية لعملة MAGAL هي $ 347.98K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MAGAL؟
العرض المتداول لتوكن MAGAL هو 999.74M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MAGAL؟
حقق MAGAL سعرًا قياسيًا قدره 0.00114614 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MAGAL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003144 MAGAL.
ما هو حجم تداول MAGAL؟
حجم تداول MAGAL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MAGAL هذا العام؟
قد يرتفع MAGAL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MAGAL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:01:16 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,984.99
$3,996.33
$0.04063
$194.16
$3.2090
