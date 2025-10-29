معلومات سعر Magallaneer (MAGAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00034077 $ 0.00034077 $ 0.00034077 24 ساعة منخفض $ 0.00036975 $ 0.00036975 $ 0.00036975 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00034077$ 0.00034077 $ 0.00034077 24 ساعة مرتفع $ 0.00036975$ 0.00036975 $ 0.00036975 عالية طوال الوقت $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 أدنى سعر $ 0.00003144$ 0.00003144 $ 0.00003144 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -5.24% تغير السعر (7 أيام) -12.55% تغير السعر (7 أيام) -12.55%

سعر Magallaneer (MAGAL) في الوقت الحقيقي هو $0.00034807. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAGAL بين أدنى سعر $ 0.00034077 وأعلى سعر $ 0.00036975، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAGAL على الإطلاق هو $ 0.00114614، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003144.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAGAL -0.44% على مدار الساعة الماضية، -5.24% على مدار 24 ساعة، و -12.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Magallaneer (MAGAL)

القيمة السوقية $ 347.98K$ 347.98K $ 347.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 347.98K$ 347.98K $ 347.98K إمداد دورة التداول 999.74M 999.74M 999.74M إجمالي العرض 999,738,989.736031 999,738,989.736031 999,738,989.736031

القيمة السوقية الحالية لـ Magallaneer هي $ 347.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAGAL يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999738989.736031. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 347.98K.