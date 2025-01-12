سعر Mad Pepe (MADPEPE)
سعر Mad Pepe (MADPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MADPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mad Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.99
- تغيير سعر Mad Pepe خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mad Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.22%
|30 يوم
|$ 0
|-29.54%
|60 يوم
|$ 0
|+127.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.22%
-22.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The one who leads the meme is the one who leads the world. Mad Pepe is the Leader of the Memes.The time for the PEPE to remain calm is over...it is the $MADPEPE Revolution now.Mad Pepe is the King of Pepes revolution.Mad Pepe mission is to fight all the dogs and Pepes on the way until he is on the throne of memes.When life gives you a second chance.. take it.
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