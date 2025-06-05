سعر M3M3 (M3M3)
سعر M3M3 (M3M3) المباشر لليوم هو USD 0.00296736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M. يتم تحديث سعر M3M3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق M3M3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر M3M3 خلال اليوم هو -8.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.000276510216734271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.0000387691 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.0003479072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.001559124929951999 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000276510216734271
|-8.52%
|30 يوم
|$ -0.0000387691
|-1.30%
|60 يوم
|$ -0.0003479072
|-11.72%
|90 يوم
|$ -0.001559124929951999
|-34.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر M3M3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-8.52%
-8.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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