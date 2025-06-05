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سعر M3M3 (M3M3) المباشر لليوم هو USD 0.00296736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M . يتم تحديث سعر M3M3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق M3M3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر M3M3 خلال اليوم هو -8.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر M3M3 (M3M3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.000276510216734271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.0000387691 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.0003479072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر M3M3 مقابل USD هو $ -0.001559124929951999 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000276510216734271 -8.52% 30 يوم $ -0.0000387691 -1.30% 60 يوم $ -0.0003479072 -11.72% 90 يوم $ -0.001559124929951999 -34.44%

تحليل سعر M3M3 (M3M3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر M3M3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00292528$ 0.00292528 $ 0.00292528 24 ساعة مرتفع $ 0.00324435$ 0.00324435 $ 0.00324435 عالية طوال الوقت $ 0.186647$ 0.186647 $ 0.186647 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -8.52% تغير السعر (7 أيام) -8.97%

معلومات سوق M3M3 (M3M3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: