احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUMOS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUMOS.

سعر Lumos (LUMOS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.72K . يتم تحديث سعر LUMOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lumos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Lumos خلال اليوم هو -4.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17T

أداء سعر Lumos (LUMOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.25% 30 يوم $ 0 -28.14% 60 يوم $ 0 -33.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lumos (LUMOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -4.25% تغير السعر (7 أيام) -21.88%

معلومات سوق Lumos (LUMOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: