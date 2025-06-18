سعر Lumos (LUMOS)
سعر Lumos (LUMOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.72K. يتم تحديث سعر LUMOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lumos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lumos خلال اليوم هو -4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17T
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خلال اليوم، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.25%
|30 يوم
|$ 0
|-28.14%
|60 يوم
|$ 0
|-33.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-4.25%
-21.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships.
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