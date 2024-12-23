سعر LUCI (LUCI)
سعر LUCI (LUCI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.47K. يتم تحديث سعر LUCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUCI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.82K
- تغيير سعر LUCI خلال اليوم هو -8.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.68M
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خلال اليوم، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.84%
|30 يوم
|$ 0
|-82.86%
|60 يوم
|$ 0
|-41.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUCI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.45%
-8.84%
-63.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I’ll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I’ll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do.
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