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سعر LUCI (LUCI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.47K . يتم تحديث سعر LUCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUCI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.82K - تغيير سعر LUCI خلال اليوم هو -8.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.68M

أداء سعر LUCI (LUCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUCI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.84% 30 يوم $ 0 -82.86% 60 يوم $ 0 -41.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LUCI (LUCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUCI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01178468$ 0.01178468 $ 0.01178468 تغير السعر (1 ساعة) -3.45% تغير السعر (1يوم) -8.84% تغير السعر (7 أيام) -63.30%

معلومات سوق LUCI (LUCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: