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سعر Looped Hype (LHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.60M . يتم تحديث سعر LHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Looped Hype الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Looped Hype خلال اليوم هو -7.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M

أداء سعر Looped Hype (LHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ -1.3171629637458 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ +1.4794698720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.3171629637458 -7.88% 30 يوم $ +1.4794698720 +9.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Looped Hype (LHYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Looped Hype: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.02$ 15.02 $ 15.02 24 ساعة مرتفع $ 16.7$ 16.7 $ 16.7 عالية طوال الوقت $ 17.35$ 17.35 $ 17.35 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -7.88% تغير السعر (7 أيام) +51.08%

معلومات سوق Looped Hype (LHYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: