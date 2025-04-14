سعر Looped Hype (LHYPE)
سعر Looped Hype (LHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.60M. يتم تحديث سعر LHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Looped Hype الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Looped Hype خلال اليوم هو -7.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M
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خلال اليوم، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ -1.3171629637458 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ +1.4794698720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Looped Hype مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.3171629637458
|-7.88%
|30 يوم
|$ +1.4794698720
|+9.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Looped Hype: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-7.88%
+51.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
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