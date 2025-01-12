سعر Lokr (LKR)
سعر Lokr (LKR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.89K. يتم تحديث سعر LKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lokr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.66K
- تغيير سعر Lokr خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.07M
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خلال اليوم، كان سعر Lokr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lokr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lokr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lokr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|+1.26%
|60 يوم
|$ 0
|+24.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lokr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-0.03%
-16.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."
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