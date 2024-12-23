سعر LOAFCAT (LOAFCAT)
سعر LOAFCAT (LOAFCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.20M. يتم تحديث سعر LOAFCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOAFCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.21K
- تغيير سعر LOAFCAT خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر LOAFCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOAFCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOAFCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOAFCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-37.41%
|60 يوم
|$ 0
|+139.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOAFCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-0.71%
-38.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/
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