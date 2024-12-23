سعر Lisk (LSK)
سعر Lisk (LSK) المباشر لليوم هو USD 0.921137. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.58M. يتم تحديث سعر LSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lisk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.92M
- تغيير سعر Lisk خلال اليوم هو +5.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 165.65M
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خلال اليوم، كان سعر Lisk مقابل USD هو $ +0.04709997 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lisk مقابل USD هو $ -0.0939824106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lisk مقابل USD هو $ +0.1259266127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lisk مقابل USD هو $ -0.002894922111212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04709997
|+5.39%
|30 يوم
|$ -0.0939824106
|-10.20%
|60 يوم
|$ +0.1259266127
|+13.67%
|90 يوم
|$ -0.002894922111212
|-0.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lisk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.40%
+5.39%
-18.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain.
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