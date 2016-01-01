توكنوميكس Lisk (LSK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lisk (LSK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lisk (LSK) Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. الموقع الرسمي: https://lisk.com اشتر LSK الآن!

توكنوميكس Lisk (LSK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lisk (LSK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 84.13M $ 84.13M $ 84.13M إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 197.65M $ 197.65M $ 197.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 170.26M $ 170.26M $ 170.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 السعر الحالي: $ 0.424656 $ 0.424656 $ 0.424656 معرفة المزيد عن سعر Lisk (LSK)

توكنوميكس Lisk (LSK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lisk (LSK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LSK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LSK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LSK، استكشف السعر المباشر لتوكن LSK!

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