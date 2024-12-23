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سعر Liquity USD (LUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.78M . يتم تحديث سعر LUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liquity USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 383.28K - تغيير سعر Liquity USD خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 61.79M

أداء سعر Liquity USD (LUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ -0.000121878630692 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0063448000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0003515000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0020966002115745 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000121878630692 -0.01% 30 يوم $ +0.0063448000 +0.63% 60 يوم $ +0.0003515000 +0.04% 90 يوم $ +0.0020966002115745 +0.21%

تحليل سعر Liquity USD (LUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquity USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.988022$ 0.988022 $ 0.988022 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.31%

معلومات سوق Liquity USD (LUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: