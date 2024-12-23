سعر Liquity USD (LUSD)
سعر Liquity USD (LUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.78M. يتم تحديث سعر LUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liquity USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 383.28K
- تغيير سعر Liquity USD خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 61.79M
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خلال اليوم، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ -0.000121878630692 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0063448000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0003515000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liquity USD مقابل USD هو $ +0.0020966002115745 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000121878630692
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0063448000
|+0.63%
|60 يوم
|$ +0.0003515000
|+0.04%
|90 يوم
|$ +0.0020966002115745
|+0.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liquity USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.01%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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