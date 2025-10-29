معلومات سعر Liquid Staked SOL (LSSOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 195.27 $ 195.27 $ 195.27 24 ساعة منخفض $ 206.32 $ 206.32 $ 206.32 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 195.27$ 195.27 $ 195.27 24 ساعة مرتفع $ 206.32$ 206.32 $ 206.32 عالية طوال الوقت $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 أدنى سعر $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -4.20% تغير السعر (7 أيام) +5.01% تغير السعر (7 أيام) +5.01%

سعر Liquid Staked SOL (LSSOL) في الوقت الحقيقي هو $197.41. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LSSOL بين أدنى سعر $ 195.27 وأعلى سعر $ 206.32، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLSSOL على الإطلاق هو $ 384.79، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 176.2.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LSSOL -0.25% على مدار الساعة الماضية، -4.20% على مدار 24 ساعة، و +5.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquid Staked SOL (LSSOL)

القيمة السوقية $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M إمداد دورة التداول 11.53K 11.53K 11.53K إجمالي العرض 11,530.146239174 11,530.146239174 11,530.146239174

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid Staked SOL هي $ 2.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LSSOL يبلغ 11.53K، مع إجمالي عرض 11530.146239174. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.28M.